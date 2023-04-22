Okan Buruk'tan Jorge Jesus'un sözlerine yanıt Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un "Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduk" sözlerine karşılık verdi.

Süper Lig'de 30. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düştüğü mücadelede Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, ezeli rakipleri Galatasaray hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık."

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ekibiyle değerlendirme yapan Teknik Direktör Okan Buruk'un konuyla ilgili çok rahat olduğu öğrenildi.

"Baskı biz de değil Fenerbahçe'de"

Süper Lig'de galibiyet rekorları kıran başarılı teknik adamın şu şekilde değerlendirmede bulunduğu belirtildi:

"Baskı üzerimizde olsa hep kazanır mıyız? Önde olan biziz. Baskı da biz de değil Fenerbahçe'de. Kaldı ki finalleri oynamaya alışkın bir ekibim var. En üst seviye takımlarda ve liglerde oynamış, kupalara alışkın tecrübeli oyuncularım bulunuyor"

Galatasaray yıldızlarına güveniyor

Yapılan toplantının ardından Galatasaray'da son haftalara girilirken, büyük liglerde forma giymiş ve oynadığı mevkiinin önde gelen oyuncuları olan tecrübeli isimlerle beraber yıldız oyuncuların varlığı büyük avantaj olarak görülüyor.