Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na uyarı

Galatasaray'da son olarak Adana Demirspor maçında 11 top kaybıyla oynayan Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'tan uyarı aldı. Genç futbolcu hatalarına devam ederse formasını kaybedecek.

Galatasaray'da performansı beğenilmeyen isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, son dönemde yaptığı top kayıplarıyla hem teknik heyeti hem de taraftarı çileden çıkardı.

Adana’da 11 top kaybı yapan, 25 ikili mücadelede yüzde 36, 12 diripling denemesinde yüzde 25 başarı sağlayan Kerem’e, Okan Buruk'tan uyarı geldi. Bu görüşme sonucunda da hatalarını düzeltmezse genç oyuncu yedek kulübesine çekilecek.

Barış Alper Yılmaz'a ilk 11 yolu gözüktü

Hürriyet'te yer alan habere göre; futbolcuları ile samimi diyalog içinde olan Buruk oyuncusuna hatalarını, istediklerini detaylı anlatacak.

Antrenman performansı da Okan Buruk ile teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu, bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayacak.

Hem oyuncusunu korumak hem de Kerem’in performansını artırması adına ‘mesaj’ niteliğinde değişim hamlesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz’ın form durumu da Kerem’in geçer not alamaması halinde 11’e kimin monte edileceğini de netleştirecek.