Okan Buruk'tan oyunculara: Beşiktaş'tan daha iyiyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde futbolcularıyla dikkati çeken bir motivasyon konuşması yaptı.

Şampiyonluk hedeflerine vurgu yapan sarı-kırmızılıların başarılı hocası, futbolcularından da Beşiktaş maçında 3 puan sözü aldı.

Okan Buruk,

"Yarışta öndeyiz ve ipler bizim elimizde. Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Her şeyden önce biz iyi bir takımız. Rakibimiz Beşiktaş'tan da daha iyiyiz. Yakaladığımız seriler ve elde ettiğimiz derbi galibiyetleriyle bunu daha önce de kanıtladık. Sizlerden bu maçta 3 puan istiyorum. Adım adım hedefe koşacağız. Şampiyonluk yolunda her maçımızın birer final olduğunu unutmayın. Bize yakışır bir şekilde oynayacağız ve derbide atacağımız gollerle de sonuca gideceğiz. Hakeme ya da saha dışındaki faktörlere değil oyunumuza ve 3 puana odaklanacağız."