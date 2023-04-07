Okan Buruk'tan oyuncularına: Kafanızı kaldırın, şampiyon olacağız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesinin ardından futbolcuları motive etmek için bir konuşma yaptı.

Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası büyük üzüntü yaşayan futbolcularına seslendi, uyarılarda bulundu.

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilerek çeyrek finalde kupaya veda eden Galatasaray için tek bir hedef kaldı.

Süper Lig şampiyonluğu yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Cimbom, kalan 9 haftada şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak.

"Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz"

Başakşehir maçı sonrası hakem hatalarına isyan eden Buruk, takım olarak "Kızgın ve sinirli" olduklarını ifade eden teknik direktör Buruk şöyle konuştu:

"Bazen her şeyde bir hayır vardır. Bardağın boş tarafına bakarsak bizim için bu tur önemliydi. Kupayı kazanmak istiyorduk. Bundan sonraki fikstürümüz bizim için daha iyi olacak. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz"

"Daha güçlü bir oyun göstereceğiz"

Oyuncularının hakemlerin verdiği kararlara karşı büyük tepkileri olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı çalıştırıcı şunları söyledi: