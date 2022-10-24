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    Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a sitem

    Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a sitem

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi, Alanyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.
    • 24.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 09:59
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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz." yanıtını verdi.

    Okan Buruk un eşinden Ali Palabıyık a sitem #1

    "Galatasaray şampiyon olacak"

    "Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

    Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

    Okan Buruk un eşinden Ali Palabıyık a sitem #2

    Okan Buruk un eşinden Ali Palabıyık a sitem #3

    Okan Buruk un eşinden Ali Palabıyık a sitem #4

    Okan Buruk un eşinden Ali Palabıyık a sitem #5


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