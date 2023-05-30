Okan Buruk'un ipi göğüslediği Süper Lig'de 18 teknik adam görevinden ayrıldı Sezon başında Galatasaray'ın başına gelen Okan Buruk gösterdiği başarılı performansla takımın şampiyon yaptı. Buruk'un bu başarılı performansı sırasında Süper Lig'de 18 teknik adam görevinden ayrıldı.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en önemli rollerden biri de takımın teknik direktörü Okan Buruk’un oldu.

Sezon başında futbolculuğu döneminde sayısız başarı yakaladığı Galatasaray’ın başına geçen Buruk, takımını ezeli rakiplerinin önünde zafere taşıdı.

Okan Buruk'un şampiyon olduğu sezonda 30 teknik adam görev aldı

Sezon içinde takımıyla rekorları alt üst eden Buruk, bu başarısıyla birçok teknik adamı gölgesinde bıraktı. Okan Buruk’un şampiyonluğa ulaştığı bu sezonda Süper Lig’de tam olarak 30 teknik direktör görev yaptı. 4’er çalıştırıcıya şans veren Ankaragücü ve Kasımpaşa en çok teknik direktör değiştiren takımlar oldu.

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig’de en çok teknik direktör değiştiren takımlar arasında yer aldı. İstanbul temsilcisi, sezona Sami Uğurlu ile başlarken, daha sonra Şenol Can, Selçuk İnan ve Kemal Özdeş ile çalıştı.

Sezon başında Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirilmişti. Başkent ekibini bir dönem eski futbolcusu Sedat Ağçay’da çalıştıdı. Son olarak takımın başına ise Tolunay Kafkas getirilmişti.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna Serkan Özbalta ile başlayan Hatayspor ise sezon ortasında Volkan Demirel’i göreve getirmişti. Bordo-beyazlı takım yaşanan deprem faciası nedeniyle Süper Lig’den çekilmişti.

Takımı Süper Lig’e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbulspor, Fatih Tekke ile anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş sezona Valerien Ismael ile başladı

Beşiktaş, istikrarsız sonuçlar alan Valerien Ismael'in ayrılığının ardından takımla 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Şenol Güneş'e resmi imzayı attırmıştı.

Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından 49 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getirmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ligden çekilen Gaziantep FK’da teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu Erdal Güneş göreve getirilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da Francesco Farioli’nin istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirilmişti. İmza törenine Farioli ve Yanal birlikte katıldı. Ancak Akdeniz ekibinde Yanal dönemi uzun sürmemişti. Alanyaspor, Ersun Yanal’la yollarını ayırdıktan sonra takımı Ömer Erdoğan’a emanet etmişti.

Abdullah Avcı şampiyon olduktan sonra ayrıldı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da takımı 38 yıl sonra zafere taşıyan Abdullah Avcı görevinden ayrılmıştı. Bordo-mavili takımda Avcı’nın ayrılığı sonrasında sezon içinde 3 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibi, Orhan Ak’ın ardından son olarak takımın başına Hırvat çalıştıcı Nenad Bjelica’yı getirmişti.

Süper Lig’de küme düşen Ümraniyespor’da ise takımı lige taşıyan Recep Uçar’la yollar ayrılmış ve Mustafa Er’le anlaşma sağlanmıştı.

Giresunspor’da ise görevinde 995 gün kalarak istikrar yakalayan Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından yeşil-beyazlı takımda göreve İrfan Buz gelmişti.

Son olarak Süper Lig’de bu sezon gösterdiği hücum performansıyla alkış toplayan Fatih Karagümrük’te İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinde göreve geçici süreliğine Pirlo’nun yardımcısı Alparslan Erdem getirildi.