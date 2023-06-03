Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı Galatasaray Kulübü, Ankaragücü maçı öncesinde Okan Buruk'un sözleşmesindeki artı 1 yıl opsiyonu kullandı.

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.

Sezon başında 1+1 sözleşme imzalayan Galatasaray, opsiyonu kullandı ve sözleşmesini uzattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu olduğu belirtilmişti. Sarı kırmızılı yönetim, bu opsiyonu kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçından önce Okan Buruk'un opsiyonunun kullanıldı. Bunu da Okan Buruk'a bildiren Galatasaray Kulübü, kendisine duyduğu güveni göstermiş oldu.

Zam da yapıldı

Sarı-kırmızılılar, opsiyona göre 20 milyon TL maaşı olan Okan Buruk'a jest olarak zam da yapacak.

Şu an için Galatasaray'ın opsiyon dışında Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamasının gündemde olmadığı kaydedildi.