Okan Kocuk, topu 18 saniye elinden çıkarmadı

Geçtiğimiz gün oynanan Gaziantep maçının olaylı pozisyonunda, Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk'un topu 18 saniye boyunca elinde tuttuğu görüldü.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep'i konuk etti.

3-3'lük beraberlikle sona eren karşılaşmanın son anlarında, sarı-kırmızılı kaleci Okan Kocuk'un, topu elinden 6 saniye içinde çıkarmaması nedeniyle hakem Alper Ulusoy, Gaziantep'e endirekt kararı verdi.

Bu anlarda 3-2 önde olan Galatasaray, kullanılan bu endirekt vuruşun ardından Antep ekibinin kazandığı penaltı ile 3-3 berabere kalmış ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.

18 SANİYE

Maçın son anlarında yaşanan bu olayın ardından sarı-kırmızılı camiadan tepkiler yükselirken, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular da maçın hakemi Alper Ulusoy hakkında sert eleştirilerde bulunmuştu.

Aslan'da Fatih hoca ve öğrencileri hakem hakkında sert açıklamalar yapsa da, kararın doğru olduğu ve Okan Kocuk'un topu tam 18 saniye boyunca elinde tutarak, 6 saniye kuralını bir hayli geçtiği görüldü.