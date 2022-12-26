Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8754
0.19%
Dolar
18.7135
0.18%
Altın
1.081
0.17%
Borsa
5519
1.17%
Bitcoin
319.687
0.01%
BTXN Coin
6.50
-1.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki kurtarışı

    Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki kurtarışı

    İstanbulspor'un Galatasaray maçında beraberliğe çok yaklaştığı pozisyonu çıkaran Okan Kocuk, Arjantin'in kalecisine benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı.

    40 bin 935 taraftarın desteğiyle İstanbulspor karşısında Gomis'in 2 golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan da yararlanamadı.

    Herkesin farka gideceğini düşündüğü maç 82. dakikada Mehmet Yeşil'in kaydettiği golle bir anda değişti.

    Okan maça damga vurdu

    Son dakikalarda Galatasaray kalesinde baskı kuran sarı-siyahlılar, uzatma dakikalarında beraberlik golüne çok yaklaştı.

    Ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Emir Gültekin'in şutunu kaleci Okan Kocuk ayağıyla çıkardı.

    Okan Kocuk

    Kupayı getirmişti

    Bu pozisyon Arjantin'in kaleci Emiliano Martinez'in Fransa ile oynadıkları Dünya Kupası finalinin 120. dakikasında yaptığı kurtarışa benzetildi.

    Martinez

    Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında performansıyla eleştirilen Okan'ın bu kurtarışı taraftarlarını mutlu etti. Eğer bu kurtarışı yapmasaydı Galatasaray liderlik koltuğuna oturamayacaktı.

    Okan Kocuk

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu
    Futbol

    Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu

    Muğla'da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    İç Haber

    Muğla'da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Görüş Bildir