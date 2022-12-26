Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki kurtarışı

İstanbulspor'un Galatasaray maçında beraberliğe çok yaklaştığı pozisyonu çıkaran Okan Kocuk, Arjantin'in kalecisine benzetildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı.

40 bin 935 taraftarın desteğiyle İstanbulspor karşısında Gomis'in 2 golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Herkesin farka gideceğini düşündüğü maç 82. dakikada Mehmet Yeşil'in kaydettiği golle bir anda değişti.

Okan maça damga vurdu

Son dakikalarda Galatasaray kalesinde baskı kuran sarı-siyahlılar, uzatma dakikalarında beraberlik golüne çok yaklaştı.

Ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Emir Gültekin'in şutunu kaleci Okan Kocuk ayağıyla çıkardı.





Kupayı getirmişti

Bu pozisyon Arjantin'in kaleci Emiliano Martinez'in Fransa ile oynadıkları Dünya Kupası finalinin 120. dakikasında yaptığı kurtarışa benzetildi.





Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında performansıyla eleştirilen Okan'ın bu kurtarışı taraftarlarını mutlu etti. Eğer bu kurtarışı yapmasaydı Galatasaray liderlik koltuğuna oturamayacaktı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)