La Liga'da top koşturan temsilcilerimiz, İspanya'ya çabuk adapte oldu. İsmail Köybaşı'nın ardından Okay Yokuşlu da İspanyolca röportaj vermeye başladı.

Celta Vigo formasını terleten milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, karantina sürecinin etkilerinden kariyer planlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki milli futbolcumuz, röportajı İspanyolca verdi.

Okay Yokuşlu İspanyolca röportaj verdi - İZLE

Okay'ın açıklamaları şu şekilde:

Sence Celta Vigo'nun ligde kalabilmesi için kaç puan alması gerekiyor?

''Bence puan hesaplamasına gerek yok. Her haftayı düşünüp bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız.''

Karantina nedeniyle liglere verilen aradan sonraki hazırlık süreci sence yeterli mi?

''Daha önce söylediğim gibi, zor. Çünkü neredeyse 2 ay oldu. Oldukça uzun bir süre. Ama sonuçta bütün takımlar aynı durumda. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Neler olacak göreceğiz."

Seyircisiz oynanan Bundesliga maçlarında seni en çok şaşırtan şey ne oldu?

''Almanya'daki maçları izledim ve oldukça sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar oyuncular için çok önemli ama şu an özel bir durum yaşanıyor. Ligi bu şekilde bitireceğiz.''

Hiç seyircisiz oynanan resmi bir maç hatırlıyor musun?

''Evet. Türkiye'de bazen kulüplerin aldıkları cezadan dolayı maçlar seyircisiz oynanabiliyor.''

Seyircisiz oynanan bir maçta oyuncu nasıl hisseder?

''Tabii ki iyi değil. Futbolcular için seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı ama sonuçta oyuncular her şekilde kazanmak için çabalayacak. ''

Gelecek sezon Celta Vigo'da devam edecek misin?

''Gelecek ile ilgili konuşamam. Şu an buradayım. Önümüzde 11 önemli maç var. Ekibim ve takım arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Şu an sadece buna odaklıyım. ''

İsmail Köybaşı İspanyolca konuştu - İZLE

