Olimpiu Morutan'a Serie A'dan talip çıktı! Galatasaray'a dev piyango... Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a, Serie A ekibi Salernitana da talip oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Morgan de Sanctis, sportif direktör olarak görev yaptığı Salernitana'ya yeni sezonda yapacağı transferleri belirledi.

TuttoSalernitana'nın haberine göre; listenin başına ise Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan'u eklediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euroya transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonu ise Serie B ekibi Pisa'da bulunuyor.

İtalyan ekibinden 300 bin euro kiralama ücreti alan Galatasaray, Rumen oyuncunun satın alma opsiyonu da 5.5 milyon euro olarak belirlendi.

İtalya Serie B'de 5. sırada bulunan Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.

6 gol 7 asist

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve tecrübe kazanması için Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibinde kendini buldu.

Rumen futbolcu, bu sezon Pisa forması ile çıktığı 29 resmi maçta 6 kez rakip fileleri sarsarken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Milli takımda asist yaptı

Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Romanya 2-0'lık skorla kazandı. Oynanan maçta bonservisi Galatasaray'da olan Morutan, bir asist yaptı.