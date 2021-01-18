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    Omar Elabdellaoui mayıs ayına kadar hastanede kalacak

    Omar Elabdellaoui mayıs ayına kadar hastanede kalacak

    Yılbaşı gecesi havai fişekin patlaması nedeniyle gözünden yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede tedavi görecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 22:56
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    Ylbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken havai fişek patlaması sonucu gözünden ve ellerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin tedavisi sürüyor.

    MAYIS AYINA KADAR HASTANEDE KALACAK

    Patlama sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 18 gündür tedavi gören Norveçli futbolcunun mayıs ayına kadar hastanede kalacağı öğrenildi.

    Omar Elabdellaoui mayıs ayına kadar hastanede kalacak #1

    Omar Elabdellaoui mayıs ayına kadar hastanede kalacak #2

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