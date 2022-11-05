Ömer Bayram: Okan Hoca beni antrenmandan gönderdi

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ömer Bayram, idmanda Sergio Oliveira ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Tecrübeli futbolcu Yunus Akgün'e edilen küfre tepki gösterdiği için idmandan kovulduğunu söyledi.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği dönemde Serigo Oliverira ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

İdmanda Yunus Akgün'e küfür eden Portekizli oyuncuyla gerginlik yaşadığını söyleyen 31 yaşındaki sol bek, Okan Buruk'un bu nedenle kendisini antrenmandan kovduğunu söyledi.

"Çift kale maç yapıyorduk, küfürlü bir diyalog oldu"

Portekizli oyuncu Oliveira ile olan tartışmasını anlatan Ömer Bayram, "Sergio Oliveira, sevdiğim de bir arkadaşım. Çift kale maç yapıyorduk, küfürlü bir diyalog oldu. Sahada her şey olabiliyor anlayabiliyorum ama ilk haftasıydı, Muslera'dan sonra ikinci kaptanlık da bendeydi. Benim olduğum camiada küfürlü vs. saha içinde hoşlanmam. Küfrün de seviyeleri var."





"Kimse kimseye bu şekilde küfredemez"



Youtube'daki Rabona kanalına konuşan Ömer Bayram, "Yunus genç kardeşimiz yeni geldi, herkes çok umutlu. O anda öyle bir tartışmada Yunus'un da duygusal olduğunu bildiğim için biraz zor olacaktı, Yunus'a destek çıkmak amaçlı dedim, kimse kimseye bu şekilde küfredemez.

Ben de bunu ağır şekilde gösterdiğim için hoca beni antrenmandan gönderdi. Ondan sonra Sergio suçunu falan kabul etti ama bence ya ikimizi de antrenmandan göndereceksin ya da ikimizi tutup orta yolu bulacaksın."

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