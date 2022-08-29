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    Ömer Erdoğan, Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu

    Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi.
    • 29.08.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:59
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    Ömer Erdoğan, Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu

    Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası görevini bırakan Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul eden Ankaragücü, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bir takımda çalışmayan Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklamda, "Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız’ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

    İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan’a başarılar diledi.

    1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Ömer Erdoğan, Ankaragücü nün yeni teknik direktörü oldu #1

    İlk sınavı Beşiktaş'a karşı olacak

    Süper Lig'in yeni takımlarından olan Ankaragücü, ilk 3 maçında sadece 1 puan elde edebilmişti. İlk maçında Konyaspor'la berabere kalan Ankara ekibi, sonraki 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Ömer Erdoğan, Ankaragücü nün yeni teknik direktörü oldu #2


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