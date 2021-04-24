Ömer Erdoğan: İki takım da 1 puanı hak etti

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, pozisyon zenginliğinin az olduğu bir karşılaşma olduğunu belirtti.





"SAVUNMAYI ÇOK İYİ YAPTIK"

İki takımın da fazla pozisyona girmediğini savunan Erdoğan, "Maçın ilk yarısında son dakikalara yakın çok bariz girdiğimiz bir pozisyon vardı. Onun dışında çok fazla pozisyon üretemedik. Ama takım olarak savunmayı çok iyi yaptık. Rakibe ne alan ne pozisyon verdik. Maçın değerlendirmesi, bence iki takım için de bir puandı. Konyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bir sonraki maçlarının Gençlerbirliği ile olduğunu hatırlatarak, "İnşallah o maçla, iç sahada alacağımız 3 puanla serimize devam ederiz." dedi.