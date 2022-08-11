Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.333
2.11%
BTXN Coin
7.50
-0.79%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Ömer Faruk Beyaz rezerv takıma gönderildi

    Fenerbahçe'den geçtiğmiz yaz ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kiralık gönderildiği Magdeburg'da fiziksel olarak yeterli görülmediği için rezerv takıma gönderildi.
    • 11.08.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ömer Faruk Beyaz rezerv takıma gönderildi

    Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Almanya ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

    Hürriyet'in haberine göre; bu sezon için Bundesliga 2 takımı Magdeburg'a kiralanan 10 numara oyuncusu, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bulunmayınca rezerv takıma gönderildi.

    Sadece 9 dakika oynadı

    18 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ligde sadece 9 dakika süre alabildikten sonra bu karar alındı.

    Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da Stuttgart'da oynadığı 4 lig maçında toplam 68 dakika süre almıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak
    3. Sayfa

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..
    Sağlık

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..

    Görüş Bildir