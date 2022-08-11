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Ömer Faruk Beyaz rezerv takıma gönderildi
Fenerbahçe'den geçtiğmiz yaz ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kiralık gönderildiği Magdeburg'da fiziksel olarak yeterli görülmediği için rezerv takıma gönderildi.
- 11.08.2022 - 17:46
- Güncelleme : 11.08.2022 - 18:04
Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Almanya ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; bu sezon için Bundesliga 2 takımı Magdeburg'a kiralanan 10 numara oyuncusu, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bulunmayınca rezerv takıma gönderildi.
Sadece 9 dakika oynadı
18 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ligde sadece 9 dakika süre alabildikten sonra bu karar alındı.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da Stuttgart'da oynadığı 4 lig maçında toplam 68 dakika süre almıştı.