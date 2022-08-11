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Ömer Faruk Beyaz rezerv takıma gönderildi

Ömer Faruk Beyaz rezerv takıma gönderildi

Fenerbahçe'den geçtiğmiz yaz ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kiralık gönderildiği Magdeburg'da fiziksel olarak yeterli görülmediği için rezerv takıma gönderildi.