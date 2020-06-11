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- Ömer Faruk Beyaz'ın hazırlık maçında attığı gol
Ömer Faruk Beyaz'ın hazırlık maçında attığı gol
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 14:24
Fenerbahçe'de A takım ile idmanlara çıkmaya başlayan Ömer Faruk Beyaz, kısa süre içerisinde kalitesini göstermeye başladı.
16 yaşındaki genç yetenek, Kayserispor maçı öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan hazılık maçında şık bir gole imza attı.
90 dakika sahada kalan Ömer, 1 gol 1 asistle oynadı.