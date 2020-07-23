Onazi, Denizlispor'dan ayrıldı

Denizlispor'da Ogenya Onazi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edilen ve ligin son haftasındaki Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan 27 yaşındaki Ogenya Onazi'nin, kontratının süresinin dolduğu ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE GÜÇLÜKLE İKNA EDİLMİŞTİ

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, yeşil-siyahlı takıma 17 Ocak'ta katılarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Onazi, iki hafta önce Trabzonspor maçı öncesi de telefonunu kapatıp kenti terketmiş, İstanbul'dan güçlükle geri döndürülmüştü.

Yeşil-siyahlı formayı 9 maçta terleten 27 yaşındaki oyuncu, 325 dakika sahada kalıp 1 asistle oynadı.

PRİM 100'ER BİN LİRA

Denizlispor yönetimi, Ankaragücü maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Bu karşılaşmayı kazanıp ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirtti.

"Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik bizim için yeterli olacak. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz. Kendi sahamızda kazanıp sezonu mutlu bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz."