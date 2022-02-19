Önder Karaveli: Benim dönemimde kazanmayı hep hak ettik

Altay maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Şu ana kadar oynadığımız birçok oyunda galibiyeti hak ettik. Benim olduğum dönemde hemen hemen her oyunda kazanmayı hak ettik." dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 hafta aranın ardından galibiyet aldı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Karaveli açıklamalarında, "Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı. İlk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik.

Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi.

"BENİM OLDUĞUM DÖNEMDE KAZANMAYI HEP HAK ETTİK"

Şu ana kadar oynadığımız birçok oyunda galibiyeti hak ettik. Benim olduğum dönemde hemen hemen her oyunda kazanmayı hak ettik. Eksikleri düzeltmek için de demek ki daha dikkatli olmak, daha çok antrenman yapmak gerekiyor.



"BUGÜNDEN MEMNUNUM"

Geçen Adana Demirspor maçında son bölümde her atağında gol pozisyonu verdik. Çok fazla sayıda pozisyon yedik, bir gol yedik. Ama ben bu maçta son dakikalarda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ben bugünden memnunum.

İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.