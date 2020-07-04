Onyekuru, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Kiralık sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Monaco'nun geri çağırdığı Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı.

AS Monaco'nun, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırması üzerine sarı-kırmızılılar Fransız ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

Ancak olumsuz devam eden görüşmelerin üzerine, Henry Onyekuru idmanlara çıkmıyordu.

Nijeryalı futbolcu, bugün takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

GALATASARAY'DAN AYRILDI

Sarı-kırmızılı ekibin, Florya'da gerçekleştirdiği idmana giderek teknik direktör Fatih Terim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Onyekuru için Galatasaray da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, ''Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun'' ifadeleri yer aldı.