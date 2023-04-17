Oosterwolde ilk 11'e dönmek istiyor Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında formasına kavuşmayı umuyor.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, hocası Jorge Jesus'tan forma bekliyor.

Jesus, Lincoln ve Oosterwolde'nin peş peşe sakatlanması nedeniyle bu sezon fazla şans vermediği Ezgjan Alioski'yi 11'e almıştı. Makedon oyuncu, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarında forma giyse de performansıyla hocasını memnun edemedi.

Formasına kavuşmayı umuyor

İyileşen Oosterwolde, Ankaragücü karşısında yedek soyunmuştu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında formasına kavuşmayı umuyor.

Jesus'un, idmanlarda öğrencisini hazır durumda görmesi halinde çarşamba günü 11'de sahaya sürmesi muhtemel.