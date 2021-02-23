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- Opsiyon maddesi devreye girdi: Babel 1 yıl daha kalıyor
Opsiyon maddesi devreye girdi: Babel 1 yıl daha kalıyor
Ryan Babel'in sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesiyle birlikte, Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl daha kalması kesinleşti.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 14:58
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transferde Ryan Babel gelişmesi yaşandı.
Kontratında, 'sözleşmesinin ikinci yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar' maddesi yer alan Hollanda futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı.
2.5 MİLYON EURO MAAŞ, 2 MİLYON EURO DA İMZA PARASI
Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit ücret ödeniyor.
Ayrıca tecrübeli oyuncuya 2 milyon euro net imza parası ödeneceği de resmi olarak açıklanmıştı.