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    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

    Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.
    • 03.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:38
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    Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e, Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

    Samuel henüz kararını vermedi

    24 yaşındaki oyuncu, Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel, henüz kararını vermedi.

    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı na çağrıldı #1

    Osayi Samuel hızıyla dikkat çekiyor

    Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de gelen Bright Osayi-Samuel, daha önce Queens Park Rangers'ta forma giymişti. 1997 doğumlu olan Osayi-Samuel, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.

    Gösterdiği başarılı performans sonucunda 2016-2017 sezonunda Queens Park Rangers'a transfer oldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Bright Osayi-Samuel, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

    Dar alanda kolay adam eksiltebilen Osayi-Samuel, süratiyle rakip kaleye direkt gidebilme ve attığı goller, yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

    Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı na çağrıldı #2


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