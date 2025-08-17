Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek

Sivasspor, 1. Lig’in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor’da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"YİĞİDO GİBİ YÜRÜYECEĞİZ"

Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Geçen hafta felaket bir senaryo yazmıştık. Geçen haftaki kadro yetersiz bir kadroydu. Bu haftaki kadro da çok yeterli değildi ama en azından kendi yerlerinde oynadılar. Ligin en hazır ve en kaliteli takımıyla oynadık. Kadrosunu koruyan bir Bodrumspor FK vardı karşımızda. Biz kadromuzun yüzde 60’ını değiştirdik. Şuan ligin ilk 4’ündeyiz yaş ortalamasına bakacak olursak. Bu tür şeyler olacak. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi bir reaksiyon verdik. Hepimiz her şeyin farkındayız. Sivasspor’un sokağa atacak parası yok. Herkes tuhaf oyuncular öneriyor almayacağım onları. Aynı şekilde devam edeceğiz. En az 2 transfer yapıp daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kimse panik yapmasın. Ligde oynayacağımız en sert maçlardan biriydi bu. Büyük bir kulübüz ve büyük bir camiayız. Boş adam almaktansa derli toplu adamlar arıyoruz. Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor’u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz.