Ozan Kabak: Ben Galatasaraylıyım Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılıların Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, Alman ekibinde gösterdiği performansla da dikkat çekmiş ve bu sezon başında Schalke'ye transfer olmuştu.

20 yaşındaki başarılı savunmacı, gazeteci Ayşe Arman'a futbol hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''SEYİRCİ OLMAYINCA ANTRENMAN MAÇI GİBİ''

Koronavirüs nedeniyle karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili konuşan 20 yaşındaki futbolcu, ''Son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor, bizi iten bir güç olmuyor. Zamanla alışacağız.'' şeklinde konuştu.

''FATİH TERİM SİZE GÜVENDİYSE...''

Sarı-kırmızılı ekipte A takıma çıktığı ilk dönemden de bahseden Ozan Kabak, ''Birazcık korku ve stres iyidir bence ama sahaya çıktıktan sonra her şey yok oluyor. Fatih Terim size güvendiyse, siz de onu mahçup etmemek zorundasınız. Ben de öyle yaptım. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste maçlar oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım.'' dedi.

''F.BAHÇE'DE OYNAMA İHTİMALİM YOK''

Bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olup olmamasının sorulması üzerine ise Ozan Kabak, ''Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok.'' ifadelerini kullandı.