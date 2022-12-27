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    Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmek istiyor

    Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmek istiyor

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Hull City'de forma giyen eski öğrencisi Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 11:29
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    Süper Lig'de puan kayıplarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.

    Son olarak Gaziantep deplasmanında oynanan futboldan memnun olmayan Şenol Güneş, yönetimden 3-4 takviye istedi.

    Gidecek ve gelecekleri belirleyen teknik direktör, eski futbolcusu Ozan Tufan'ı da kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

    Gelmeye hazır

    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City forması giyen milli futbolcu da bizzat Şenol Güneş'i arayarak gelmek istediğini söyledi.

    Tecrübeli futbolcu, kariyerinde büyük emeği olan Güneş'e 'Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam' diyerek göreve hazır olduğunu belirtti.

    Ozan Tufan

    Güneş, yerli ve iki yönlü oyun oynabilmesinin dışında Gedson Fernandes'e de alternatif olarak Ozan'ı düşünüyor.

    Ozan ise milli takıma dönmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyor.

    Ozan Tufan


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