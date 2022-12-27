Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmek istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Hull City'de forma giyen eski öğrencisi Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor.

Süper Lig'de puan kayıplarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.

Son olarak Gaziantep deplasmanında oynanan futboldan memnun olmayan Şenol Güneş, yönetimden 3-4 takviye istedi.

Gidecek ve gelecekleri belirleyen teknik direktör, eski futbolcusu Ozan Tufan'ı da kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

Gelmeye hazır

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City forması giyen milli futbolcu da bizzat Şenol Güneş'i arayarak gelmek istediğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde büyük emeği olan Güneş'e 'Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam' diyerek göreve hazır olduğunu belirtti.

Güneş, yerli ve iki yönlü oyun oynabilmesinin dışında Gedson Fernandes'e de alternatif olarak Ozan'ı düşünüyor.

Ozan ise milli takıma dönmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyor.