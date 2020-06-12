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Ozan Tufan kırmızı kart gördü

Ozan Tufan kırmızı kart gördü

Brice Dja Djedje'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ozan Tufan, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Ozan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.