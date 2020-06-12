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Ozan Tufan kırmızı kart gördü
Brice Dja Djedje'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ozan Tufan, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Ozan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 21:32
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Brice Dja Djedje'ye faul yapan Ozan Tufan, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Ancak VAR incelemesine giden hakem Atilla Karaoğlan kartın rengini değiştirdi milli futbolcu oyun dışı kaldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Ozan böylece, Trabzonspor'a karşı oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.
Diğer taraftan Fenerbahçe'de yedekler arasında yer alan Emre Belözoğlu ise karara itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Ligde bu sezon en fazla kırmızı kart gören takım 9 kırmızı kartla Fenerbahçe oldu.