Ozan Tufan'ın 7 kilo fazlası çıktı

Zaman zaman Fenerbahçe'de aldığı kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra yine kilo aldığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınının ardından yeniden start alan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etmişti.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştükleri karşılaşmayı son anlarda 2-1'e getirerek karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf olmuştu.

Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Ozan Tufan ile ilgili ise dikkat çeken bir başka durum vardı...

7 KİLO FAZLASI VAR

Kanarya ile sözleşmesini uzatmasının ardından performansında düşüş başlayan 25 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Sezon başındaki fit görüntüsünden bir hayli uzak olduğu gözlenen Tufan'ın, yapılan son kontrollerde de 7 kilo fazlasının olduğu ortaya çıktı.

Milli oyuncu, yaptığı ekstra çalışmalar ve diyetle ise ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.

ZAMAN ZAMAN KİLO PROBLEMİ YAŞIYOR

Zaman zaman kilo problemi yaşadığı bilinen Ozan Tufan, bu nedenle sarı-lacivertli taraftarların eleştirisine de maruz kalıyor.

Fenerbahçeli futbolseverler sık sık 25 yaşındaki futbolcuya, kendisine iyi bakmaması nedeniyle sosyal medyadan uyarılarda bulunuyor.