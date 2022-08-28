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    Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti

    Milli futbolcu Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan (66) tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
    • 28.08.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 17:19
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    Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti

    İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti.

    Ozan Tufan ın amcası hayatını kaybetti #1

    Uzun süredir tedavi görüyordu

    Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı.

    Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

    Ozan Tufan ın amcası hayatını kaybetti #2


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