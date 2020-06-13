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    Paez: İdolüm Mondragon

    Sparta Rotterdam'ın 17 yaşındaki genç kalecisi Mondragon'u kendisine örnek aldığını ve bu nedenle Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 18:52
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    Paez: İdolüm Mondragon

    17 yaşındaki Sparta Rotterdam altyapısında forma giyen genç kaleci Camilo Paez, yaptığı açıklamada Galatasaray'a göz kırptı.

    Sparta Rotterdam'ın U-19 takımında forma giyen genç kaleci, hayalinin, önce profesyonel seviyeye yükselmek ve ardından Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek olduğunu belirtti.

    "İDOLÜM MONDRAGON"

    İdolünün Mondragon olduğunu belirten genç kaleci yaptığı açıklamada; "Türk takım arkadaşlarımın beni Mondragon'la kıyaslaması harika. O benim idolüm. Ona benzetilmeyi beklemezdim. Umarım ben de Galatasaray gibi bir takımda oynayabilirim." dedi.

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