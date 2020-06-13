Paez: İdolüm Mondragon

Sparta Rotterdam'ın 17 yaşındaki genç kalecisi Mondragon'u kendisine örnek aldığını ve bu nedenle Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

17 yaşındaki Sparta Rotterdam altyapısında forma giyen genç kaleci Camilo Paez, yaptığı açıklamada Galatasaray'a göz kırptı.

Sparta Rotterdam'ın U-19 takımında forma giyen genç kaleci, hayalinin, önce profesyonel seviyeye yükselmek ve ardından Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek olduğunu belirtti.

"İDOLÜM MONDRAGON"

İdolünün Mondragon olduğunu belirten genç kaleci yaptığı açıklamada; "Türk takım arkadaşlarımın beni Mondragon'la kıyaslaması harika. O benim idolüm. Ona benzetilmeyi beklemezdim. Umarım ben de Galatasaray gibi bir takımda oynayabilirim." dedi.