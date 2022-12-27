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    Paixao gol krallığına gidiyor

    Altay'ın gol makinesi Marco Paixao, sezonun ilk yarısında attığı 11 golle krallık için yarışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 12:42
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    Paixao gol krallığına gidiyor

    Spor Toto 1'inci Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olan 38 yaşındaki Portekizli santrfor, beyaz noktadan kullandığı vuruşlarda Manisa FK (D), Altınordu (D), Gençlerbirliği, Boluspor ve son olarak Tuzlaspor (D) müsabakalarında hata yapmayarak rakip kalecileri avladı.

    İlk devrede 17 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsan Paixao, gol krallığı yarışında Sakaryasporlu Kasongo ile zirveyi paylaşıyor.

    Kendi rekorunu kırmak istiyor

    Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19 sezonunda 29 gol, 2019-20 sezonunda 22, 2020-21 sezonunda ise 25 gol kaydeden Marco Paixao, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon yine takımını sırtlayıp 4'üncü kez gol kralı tacını takarak kendisine ait rekoru kırmayı hedefliyor.

    DHA'nın haberine göre; usta golcünün Altay'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Marco Paixao


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