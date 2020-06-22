Pellegrini'nin menajeri: F.Bahçe ile görüşeceğiz

Adı Fenerbahçe ile anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, 10 gün içinde sarı-lacivertli kulüple görüşeceklerini söyledi.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından uzun süredir yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ile ilgilendiği öğrenilmişti.

Tecrübeli teknik adamın menajeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''10 GÜN İÇİNDE F.BAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ''

Sarı-lacivertlilerin Pellegrini ile görüşmek istediklerini belirten Martinez, ''10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor.'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ VAR''

Öte yandan Kanarya'nın Pellegrini'ye teklif yaptığını da belirten menajer Martinez, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil.''