PFDK, 3 Süper Lig takımına ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdiğini duyurdu.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 27 Nisan 2023 tarihli kararları açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 250 bin, Kayserispor'a 84 bin, Giresunspor'a ise 56 bin lira para cezası verildi.

Bazı taraftarların elektroik biletleri bloke edilecek

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerinin ise bloke edilmesi kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu'na 1 maç men cezası verdi.