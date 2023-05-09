PFDK, Abdurrahman Arıcı'ya ceza verdi

AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı
TFF'den yapılan açıklamada, Abdurrahman Arıcı'nın, medyaya yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Neler olmuştu?
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Arıcı, "Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir." ifadelerini kullanmıştı.