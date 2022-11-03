PFDK, cezaları duyurdu

PFDK'nın kararları açıklandı. Süper Lig'den 5 kulüp para cezası alırken, Fatih Karagümrük oyuncusu Adnan Uğur, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a 2 maç men cezası verdi.

Adnan 2 maç ceza aldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 12. haftasındaki Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladı.

Süper Lig kulüplerine para cezası geldi

Disiplin kurulu Süper Lig'den Adana Demirspor'a 251 bin lira, Fenerbahçe'ye 195 bin lira, Kayserispor'a 112 bin lira, Galatasaray'a 100 bin lira ve Konyaspor'a 56 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke etti.

Konyaspor antrenörü ceza aldı

PFDK, Konyaspor antrenörü Çağatay Turan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi.