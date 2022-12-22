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    PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

    PFDK, Galatasaray’a deplasmanda oynanan Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 126 bin TL para cezası verdi.
    • 22.12.2022 - 19:46
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    PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

    Üç puanın sahibi Kayserispor olmuştu

    15 Ekim tarihinde Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede Galatasaray rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

    PFDK, Galatasaray a para cezası verdi #1


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