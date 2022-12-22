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PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

PFDK, Galatasaray'a para cezası verdi

PFDK, Galatasaray’a deplasmanda oynanan Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 126 bin TL para cezası verdi.