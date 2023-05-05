PFDK, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Mayıs tarihli aldığı yeni kararları resmen açıkladı.

Buna göre Sivasspor'la oynanan Süper Lig maçında ilk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart görmüştü.

Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyip kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart göstermişti.

Bunun sonucunda PFDK, milli futbolcuya 2 maç ceza vermişti.

Tahkim Kurulu, aldığı yeni kararı açıkladı ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

Orta saha oyuncusu, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."