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PFDK'dan 6 kulübe para cezası

PFDK'dan 6 kulübe para cezası

PFDK; Antalyaspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Ankaragücü'ne ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası verdi.