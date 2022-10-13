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    PFDK'dan 6 kulübe para cezası

    PFDK; Antalyaspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Ankaragücü'ne ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası verdi.
    • 13.10.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:25
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    PFDK'dan 6 kulübe para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'nın Antalyaspor'a 56 bin, Konyaspor'a 143 bin 500, Ankaragücü'ne 70 bin, Adana Demirspor'a 56 bin, Giresunspor'a 56 bin ve Beşiktaş'a 182 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

    Beşiktaş taraftarına 2 maç deplasman yasağı geldi

    Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac 2 müsabakadan men cezası alırken, saha olaylarına karıştığı tespit edilen Ankaragücü ve Giresunspor'un taraftarlarının birer, Beşiktaş taraftarlarının ise 2 deplasman maçına girişlerini engellediği ifade edildi.

    PFDK dan 6 kulübe para cezası #1


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