PFDK'dan Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus'a ceza PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 21 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise 200 bin lira para cezası verdi. 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Beşiktaş derbinde takımıyla olamayacak.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle 200 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Jorge Jesus'a 1 maç men

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirdi.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının başında yer alamayacak.

Jesus'a Alanyaspor maçındaki ihlali ile UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle toplamda 130 bin lira para cezası da uygulandı.

Kulüpler de nasibini aldı

Galatasaray Kulübü'ne 511 bin lira, Fenerbahçe Kulübü'ne 420 bin lira, Beşiktaş Kulübü'ne ise 175 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi kararlaştırıldı.

Emre Belözoğlu 2 maç cezalı

PFDK, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na da Fatih Karagümrük müsabakasındaki ihracı öncesi ve sonrasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 52 bin lira para cezası uyguladı.