PFDK'dan Samet Akaydın ve Zaniolo açıklaması

PFDK, haftanın maçlarıyla alakalı kararlarını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trezeguet'ye küfrettiği gerekçesiyle sevk edildiği kuruldan sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.

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Samet'e ceza yok

Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

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Zaniolo 2 maç ceza aldı

Öte yandan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.