PFDK'dan Samet Akaydın ve Zaniolo açıklaması

PFDK, haftanın maçlarıyla alakalı kararlarını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trezeguet'ye küfrettiği gerekçesiyle sevk edildiği kuruldan sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.
Samet'e ceza yok
Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.
İşte PFDK'den yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."
Zaniolo 2 maç ceza aldı
Öte yandan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.