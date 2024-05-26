PFDK'dan Serdar Topraktepe'ye 1 maç ceza PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Serdar Topraktepe'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

Kulüplere para cezası da verildi

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.