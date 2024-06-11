PFDK'den Vanspor'a ceza Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Vanspor FK idarecisi İsmail Ayaz’a, Bursaspor maçında takımı sahadan çekmesi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Vanspor'a verdiği cezaya dair bir açıklama yapıldı.

60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira ceza

Vanspor FK idarecisi İsmail Ayaz’ın, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile 4 Mayıs'ta oynadıkları maçta, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Süper Lig'e yükselen Bodrumspor FK'ye 20 bin 250 lira, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 349 bin lira para cezası verildi.