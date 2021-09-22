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    Pjanic'in Beşiktaş'ta oyuna etkisi büyük

    Pjanic'in Beşiktaş'ta oyuna etkisi büyük

    Beşiktaş'ta 65. dakikada oyundan çıkan Pjanic'in ardından, siyah-beyazlılar maçtan 3-0'dan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 09:58
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    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde ligin yeni temsilcisi Adana Demirspor'u ağırladı.

    Bir hayli olaya sahne olan maç, 3-3 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından en çok konuşulan olay, Balotelli'nin son dakikada attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yaptığı hareket oldu.

    Karşılaşmada oyun anlamında Beşiktaş'ta Pjanic etkisi yaşandı.

    Orta alandaki başarılı futbolunu Francisco Montero’nun attığı ilk golün asistini yaparak taçlandıran 31 yaşındaki yıldız, ilerleyen dakikalarda farkın açılmasında orta sahadaki etkisiyle belirleyici oldu.

    Pjanic in Beşiktaş ta oyuna etkisi büyük #1

    OYUNDAN ÇIKTI DURUM 3-3’E GELDİ

    Tecrübeli orta saha, oyunun 65. dakikasında yerini Salih Uçan’a bırakması sonrasında siyah-beyazlılar, özellikle merkezde büyük düşüş yaşadı.

    Orta alanda daha etkili olmaya başlayan konuk ekip, son anlara doğru tempoyu yükseltip 3-0’dan 3-3’ü buldu ve Beşiktaş, evinde 2 puanlık önemli bir kayıp yaşadı.

    Pjanic in Beşiktaş ta oyuna etkisi büyük #2

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