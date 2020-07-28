Erkan Zengin'den 12 gol 16 asist

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off finalinde Adana Demirsporlu Erkan Zengin, sezonun ilk yarısındaki takımı Karagümrük'e karşı mücadele edecek.

Adana Demirspor ve Karagümrük takımlarının perşembe günü oynayacağı final maçıyla Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak.

Bu karşılaşma öncesi ilginç bir tesadüf de dikkatleri çekti. Adana Demirspor'un deneyimli futbolcusu Erkan Zengin, sezona başladığı Karagümrük ile finalde karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de sezona damgasını vuran tecrübeli kanat, ocak ayında Karagümrük'ten Adana Demirspor'a geçmişti.

YARISINI KARAGÜMRÜK'TE YARISINI ADANA'DA ATTI

İlk yarıda top koşturduğu İstanbul ekibiyle toplam 4 gol 2 asist yapan Zengin, Adana temsilcisiyle de 8 gol 14 asist yaparak iki takım için de önemli bir rol oynadı. Final maçında eski takımına karşı mücadele edecek olan Türk asıllı İsveçli futbolcunun nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

Erkan Zengin bu sezon toplamda 26 maça çıkarken, 12 gol, 16 asist yaparak TFF 1. Lig'in en verimli isimlerinden biri oldu.