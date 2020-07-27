Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, "Antalya’ya geldiğim için ve Antalyaspor’a faydam olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Akdeniz ekibine transfer olan Lukas Podolski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Antalyaspor’a geldiğinde takımın zor bir durumda olduğunu hatırlattı.

"BİRLİK OLDUK, YIKILMADIK..."

Küme düşme tehlikesi ile ligin ikinci devresine başladıklarını aktaran Podolski, "Birlik olduk, yıkılmadık ve çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"ANTALYA'DA MUTLUYUM"

Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim ve teknik heyete destekleri için teşekkür eden Podolski, "Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir dönemde şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, çok farklı bir şehir. Yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya’ya geldiğim için ve Antalyaspor’a faydam olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.