Portekiz basını: Jorge Jesus öfke nöbeti geçirdi

Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında çok öfkeliydi.

Portekizli hoca ligin dizayn edildiğini imâ ederek "Maçlar sahada kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil. Türkiye'de 3 kupa var, 2'sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."