Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası..

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları bugün tamamlanıyor. Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak maçın detayları belli oldu..

Portekiz ile İsviçre 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek. H grubunu lider olarak tamamlayan Portekiz ile G grubu ikincisi İsviçre'nin kozlarını paylaşacağı maçın detayları merak ediliyor.

Futbolseverler Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları bugün oynanacak iki maç ile sona erecek.

Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in son 16 turunda İsviçre karşısında favori olduğu maç büyük bir heyecana sahne olacak. Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Portekiz - İsviçre maçı ne zaman oynanacak?

Portekiz - İsviçre maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..