Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

Bu sezon Liverpool'un şampiyonluğu garantilediği Premier Lig'de yeni sezonun açılış tarihi belli oldu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süre askıya alınan ligler arasında olan Premier Lig, temmuz ayına sarkmıştı.

Bu sezon, bitime 7 hafta kala Liverpool'un şampiyonluğu garantilediği ligde, yeni sezonun açılış ve kapanış tarihleri de belli oldu.

12 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Premier Lig yönetimi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2020-21 sezonunun 12 Eylül 2020’de başlayıp, 23 Mayıs 2021’de sona ereceği belirtildi.

30 YILLIK HASRET SONA ERMİŞTİ

İngiliz ekibi Liverpool, bu sezon teknik direktör Jürgen Klopp önderliğinde şampiyonluk kupasını müzesine götürerek, taraftarları için 30 yıllık hasrete nokta koymuştu.