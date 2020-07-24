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    Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

    Bu sezon Liverpool'un şampiyonluğu garantilediği Premier Lig'de yeni sezonun açılış tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 17:02
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    Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süre askıya alınan ligler arasında olan Premier Lig, temmuz ayına sarkmıştı.

    Bu sezon, bitime 7 hafta kala Liverpool'un şampiyonluğu garantilediği ligde, yeni sezonun açılış ve kapanış tarihleri de belli oldu.

    12 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

    Premier Lig yönetimi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2020-21 sezonunun 12 Eylül 2020’de başlayıp, 23 Mayıs 2021’de sona ereceği belirtildi.

    Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak #1

    30 YILLIK HASRET SONA ERMİŞTİ

    İngiliz ekibi Liverpool, bu sezon teknik direktör Jürgen Klopp önderliğinde şampiyonluk kupasını müzesine götürerek, taraftarları için 30 yıllık hasrete nokta koymuştu.

    Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak #2

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