Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea'de Graham Potter dönemi sona erdi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kötü gidişatın faturası kesildi ve teknik direktör Graham Potter ile yollar ayrıldı.

AA

İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea'de teknik direktör Graham Potter'ın görevine son verildi.

ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübü satın aldığı geçen yazdan bu yana 550 milyon sterlinden fazla transfer harcaması yapan Chelsea'de Thomas Tuchel'in yerine takımın başına getirilen Potter'ın dönemi 7 ay sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adama emeği ve katkısından dolayı teşekkür edildi, takımı geçici olarak Bruno Saltor'un çalıştıracağı belirtildi.

Potter, Chelsea'den önce Östersund, Swansea City ve Brighton'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi macerası devam ediyor

Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 2-0 yenilmesinin ardından zirvenin 34 puan uzağında 11. sırada yer alan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Real Madrid ile karşılaşacak.