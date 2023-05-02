PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Suudi Arabistan'a kulübünün izni dışında gittiği için, PSG tarafından iki hafta kadro dışı bırakıldı.

ensonhaber.com

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain'den, Messi'ye kötü haber geldi.

Suudi Arabistan'a izinsiz ziyareti sebebiyle 2 hafta kadro dışı

RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.

Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ziyareti kriz çıkardı Haberin Detayları

Messi'nin vereceği tepki merak konusu oldu

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.